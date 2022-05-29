قطارات "سار" للشحن تحقق قفزة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي

سجلت قطارات الشحن بالخطوط الحديدية السعودية "سار" خلال الربع الأول من العام 2022م زيادة 25% عن ما تم نقله في ذات الفترة من العام الماضي 2021م، بعد أن تمكنت من نقل ما يزيد على 5.5 ملايين طن من المعادن والبضائع، لدورها الريادي في تمكين الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وإسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل المملكة مركزاً للربط بين القارات الثلاث.