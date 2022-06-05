"قطار الرياض" يدخل على خط حادثة "المسار الأحمر": تحقيق وجزاءات

وأوضحت إدارة مشروع قطار الرياض، في بيانها، أنه "في مساء يوم الثلاثاء ١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢م، سقط غطاء خرساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني من المشروع (محور طريق الملك عبدالله) على مركبة عابرة؛ مما أسفر عن وقوع إصابات لبعض ركابها، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج اللازم".