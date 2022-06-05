"قطار الرياض" يدخل على خط حادثة "المسار الأحمر": تحقيق وجزاءات

أصدر "قطار الرياض" بيانًا أشار فيه إلى تشكيل لجنة، لبحث أسباب سقوط غطاء خرساني على سيارة عائلة في "المسار الأحمر" بطريق الملك عبدالله مساء الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن إصابات عدة.
وأوضحت إدارة مشروع قطار الرياض، في بيانها، أنه "في مساء يوم الثلاثاء ١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢م، سقط غطاء خرساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني من المشروع (محور طريق الملك عبدالله) على مركبة عابرة؛ مما أسفر عن وقوع إصابات لبعض ركابها، تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج اللازم".
وأضاف البيان، أنه تم مباشرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وأوضح: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الجزائية حسب الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.. ونسأل المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".