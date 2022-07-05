قطار وحافلات.. تفويج 369 ألف حاج من المدينة إلى المشاعر المقدّسة

وشهدت مرحلة التفويج، أمس، انسيابية في تصعيد أكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنوّرة إلى المشاعر المقدّسة عبر الحافلات انطلاقاً من مركز مراقبة التفويج وميقات ذي الحليفة ومركز حجاج البر، فيما استقلّ 725 حاجاً رحلات قطار الحرمين، أمس، إلى محطة القطار بمكة المكرّمة، ليصل إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنوّرة خلال موسم ما قبل الحج 369434 حاجاً من مختلف الجنسيات.