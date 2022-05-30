قطاع الترفيه بالسعودية.. بنية تحتية تنظيمية تحقق أهداف رؤية 2030

فقد تأسست الهيئة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030؛ لتتولى مهمة تطوير وتنظيم قطاع الترفيه، وتوفير خيارات ترفيهية نوعية وشاملة، تثري تجربة الأفراد، وترسم البهجة، وتُحسِّن جودة الحياة، وتتماشى مع المعايير العالمية، وتلائم كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وتناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافة إلى وجودها في جميع مناطق السعودية.