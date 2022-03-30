قطع 11500 كلم بدراجة نارية من أبها.. أمير مكة يستقبل "رحال الوطن"

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، الرحال السعودي وسفير نادي البر بجمعية البر بمحافظة جدة وسفير جمعية الجنوب النسائية بأبها صالح عسيري «رحال الوطن»، والذي انطلق في جولة يقطع خلالها ما يزيد على 11500 كيلومتر على دراجته النارية متنقلا بين المدن السعودية، وتمتد جولته إلى دول مجلس التعاون والأردن.
وقدم الأمير الفيصل شكره للرحالة العسيري على هذه البادرة التي تعكس الصورة الإيجابية عن الوطن وأبنائه، فيما ثمّن "العسيري" لأمير منطقة مكة المكرمة دعمه مؤكداً أن على الجميع دورًا كبيرًا في إبراز الوجه الحضاري للمملكة، ونقل هذه الصورة للعالم.
وأوضح العسيري في تصريح لـ"سبق" أن رحلته بدأت من أبها ثم نجران فـ: الرياض الخرج حرض الإمارات قطر السلوى الهفوف الخبر الدمام البحرين الجبيل الكويت حفر الباطن الزلفي القصيم حائل الجوف سكاكا طبرجل القريات الاردن البحر الميت عقبة الأردن حقل تبوك الديسه العلا خيبر المدينة المنورة مكة المكرمة جدة الليث القنفذة الدرب بيش صبيا ضمد أبوعريش فيفا جازان، مشيراً إلى أنه سيعود غداً إلى أبها، وقال إنه واجه مشاكل في انقطاع البنزين، وفي دخول المناطق الوعرة.
وتهدف الجولة إلى دعم السياحة الداخلية في المملكة، وإيصال رسالة بأن الوطن ينعم بفضل الله ثم بجهود القيادة والجنود البواسل على الحدود وفي الثغور بالأمن والأمان والاستقرار، كما ترمي إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتحفيز على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع مؤسسات الدولة في حملاتها التوعوية وبرامجها الهادفة وأنشطتها المختلفة.