قطع 11500 كلم بدراجة نارية من أبها.. أمير مكة يستقبل "رحال الوطن"

وتهدف الجولة إلى دعم السياحة الداخلية في المملكة، وإيصال رسالة بأن الوطن ينعم بفضل الله ثم بجهود القيادة والجنود البواسل على الحدود وفي الثغور بالأمن والأمان والاستقرار، كما ترمي إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتحفيز على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع مؤسسات الدولة في حملاتها التوعوية وبرامجها الهادفة وأنشطتها المختلفة.