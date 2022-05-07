قطيع من الإبل يحوّل المخطط الجنوبي بالليث إلى مرعى.. وهذا مصدر جذبها

وأظهرت صور وثّقتها "سبق" من داخل المخطط الجنوبي بالليث، انتشار وتجوّل الإبل داخل شوارع المخطط وبالقرب من المنازل؛ ما قد ينذر بحوادث دامية، خاصةً في فترات الليل، وقد يكون انتشار "السلم الأمريكي" سببًا في جذبها، وهو الآخر يشكّل تشوّهًا بصريًّا يستدعي القضاء عليه بصورة عاجلة.