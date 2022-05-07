قطيع من الإبل يحوّل المخطط الجنوبي بالليث إلى مرعى.. وهذا مصدر جذبها

طالب عدد من سكان المخطط الجنوبي بمحافظة الليث الجهات المعنية وعلى رأسها بلدية المحافظة، بضرورة القضاء على ظاهرة انتشار الإبل السائبة التي تتجوّل داخل المخطط دون رقيب.
وأظهرت صور وثّقتها "سبق" من داخل المخطط الجنوبي بالليث، انتشار وتجوّل الإبل داخل شوارع المخطط وبالقرب من المنازل؛ ما قد ينذر بحوادث دامية، خاصةً في فترات الليل، وقد يكون انتشار "السلم الأمريكي" سببًا في جذبها، وهو الآخر يشكّل تشوّهًا بصريًّا يستدعي القضاء عليه بصورة عاجلة.
وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد لحال مخططهم الذي يفتقر إلى أبسط المقومات؛ ومنها سفلتة الشوارع الداخلية، فضلًا عن مطالبتهم بالقضاء على انتشار الإبل السائبة داخل مخططهم، الذي يعتبر بيئة جاذبة لها في ظل انتشار الشجر الأمريكي الذي حوّله إلى شبه غابة داخل مدينة.
وناشد السكان الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بضرورة الوقوف على معاناتهم المستمرة وإيجاد الحلول العاجلة لها.