قفزة نحو العالية.. هكذا حققت فعاليات موسم جدة نجاحًا استثنائيًا

واستطاع الموسم أن يثري الفعاليات الثقافية والفنية بمشاركة الهند وبنجلاديش بأمسياتٍ ثقافية فنية استضافتها حديقة الأمير ماجد ضمن برامج موسم جدة الثقافية الأسبوعية، إلى جانب معرض بساط الريح الذي احتضنته قبة سوبردوم، مروراً بالعديد من الفعاليات العالمية الأخرى سواءً في قرية الأنيمي اليابانية بسيتي ووك أو غيرها، وكانت الجماهير تتنقل من منطقة إلى أخرى للاستمتاع بتعدد الفعاليات وتنوعها .