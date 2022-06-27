قلَصت قوائم الانتظار.. مبادرة تجلب جائزة علمية لجامعة الملك سعود

وقالت "آل خليفة"، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال تشخيص نقص هرمون النمو عند الأطفال بطريقة حديثة أثبتت نجاحها بعد عدة دراسات، حيث كان في السابق يتم إجراء التحليل بالطريقة التقليدية باستخدام دواء التحفيز الكلونيدين ثم الجلوكاجون الذي يتطلب تنويم الطفل يومين في المستشفى لمتابعة قياس نسبة هرمون النمو كل 30 دقيقة على مدى 5 ساعات.