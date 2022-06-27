قلَصت قوائم الانتظار.. مبادرة تجلب جائزة علمية لجامعة الملك سعود
حقّقت جامعة الملك سعود، جائزة التميُّز العلمي في مسار الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق لمبادرة تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر التي قامت بها الدكتورة ريم آل خليفة الأستاذ المشارك واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
يأتي ذلك ضمن جائزة التميُّز العملي والمؤسّسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة، وهي جائزة نصف سنوية تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة طبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.
وقالت "آل خليفة"، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال تشخيص نقص هرمون النمو عند الأطفال بطريقة حديثة أثبتت نجاحها بعد عدة دراسات، حيث كان في السابق يتم إجراء التحليل بالطريقة التقليدية باستخدام دواء التحفيز الكلونيدين ثم الجلوكاجون الذي يتطلب تنويم الطفل يومين في المستشفى لمتابعة قياس نسبة هرمون النمو كل 30 دقيقة على مدى 5 ساعات.
وأضافت: "الإجراء الجديد تم فيه استبدال دواء الجلوكاجون بالأرجنين مع إجراء التحليلين في اليوم نفسه خلال ساعتين ونصف، مما قلص عيّنات الدم من 11 إلى 7 عيّنات".
وأوضحت أن الأثر الاجتماعي لهذه المبادرة قلّص قوائم الانتظار لإجراء الفحص من 6 أشهر إلى أسبوع واحد فقط، كما قلل فترة الصيام والتنويم للطفل من يومين إلى يوم واحد، مما أسهم في توفير أسرّة التنويم للحالات الأكثر احتياجاً، وحقّق وفراً مالياً كبيراً".