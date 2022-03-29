قمّة الاتزان الرقمي "سينك" تجمع 60 متحدثًا عالميًا للحد من أضرار التقنية

واستعرض مدير المركز عبدالله الراشد خلال كلمته التي استهل بها أعمال القمة، الأضرار الناجمة عن التغلغل التقني، في الوقت الذي أكد بأن "التكنولوجيا باتت متلازمة حتمية، ونتعامل معها خارج عن إرادتنا ومن الصعب تحديد آثارها بأنها جميعها سلبية، لذلك لابد من الالتزام أو ما يسمى بالاعتدال الرقمي"، مشيرًا إلى مستقبل الناشئة والمؤثرات المتسارعة الناجمة من الإفراط التقني الذي يتطلب تدخلًا علاجيًا لبعض الحالات، لاسيما أنه يتسبب في فقدان اللغة والتشتت الذهني، معوّلًا على التربية المنزلية لتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية.