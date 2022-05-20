قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار حول الحوكمة البيئية تنطلق في بريطانيا

وستبحث القمة، التي تستمر يومًا واحدًا، موضوعين رئيسيين هما: مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومستقبل الاستدامة، بمشاركة أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين، في مقدمتهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين فؤاد، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك (BlackRock) ولاري فنك.