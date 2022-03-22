قمة وعسكر ومؤن.. حصن "ماغص".. جدران منيعة وتاريخ متحفي يروى

ويمتاز حصن ماغص بتاريخ قديم، إذ تعاقبت عليه العديد من الحضارات، والمرجح أنه بُني قبل الإسلام، ويقع الحصن على قمة جبلية شمال الحقو وترتفع عما يجاورها من الجبل بنحو 800 متر، وتطل على المنطقة الزراعية التي تتوسط مجرى وادي طفشة وعددًا من القرى، وتبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، ومحاط بجدران حجرية منيعة، وفيه كانت توجد حامية لإحدى الدول القديمة إلى أن وحدت المملكة، ومعه ظهرت أول رئاسة لمركز الحقو في عهد الدولة السعودية.