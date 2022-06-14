قمة ينتظرها العالم.. القيادة السعودية والرئيس الأميركي يبحثان تحديات الطاقة والأمن الإقليمي

وطوال عقودها التسعة، تمحورت العلاقات السعودية الأميركية حول المصالح المشتركة، وركزت على تعميق التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الأمن الإقليمي، والأمن والسلم الدوليين، والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وانطلاقاً من هذه القواسم المشتركة واجه البلدان معاً التحديات، التي كانت تفرض نفسها ولا تزال على تلك القضايا المهمة، وحققا نجاحات لافتة في تحقيق مصالحهما المشتركة، وفي الوقت الراهن تواجه الرياض وواشنطن التحديات الأمنية الناجمة عن السياسات العدوانية لإيران، ومشروعها التوسعي للهيمنة على المنطقة، وتحللها من التزاماتها في الاتفاق النووي، واقترابها من امتلاك أسلحة نووية، ستخل بتوازنات ميزان القوى في المنطقة.