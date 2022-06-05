"قمّصاني": المملكة أصبحت رائدة في صناعة الفعاليات العالمية ووجهة للسائحين

أكد مدير عام موسم جدة 2022 نواف قمّصاني على ما تتميّز به المملكة من مقومات سياحية وترفيهية وثقافية وتاريخية جعلها وجهة دائمة للسياح والزوار من مختلف دول العالم، موضحًا أن موسم جدة لهذا العام يشهد 2800 فعالية تتوزع على 9 مناطق، تلبي كافة رغبات وتطلعات الجمهور من مختلف الأعمار.
وقال مدير عام موسم جدة: إن "المملكة اليوم رائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال صناعة الفعاليات وتوطينها"، مبينًا أن موسم جدة زاره حتى الآن أكثر من 2 مليون زائر من مختلف دول العالم.
وأكد أن أكثر من 80% من العاملين في موسم جدة من شباب وشابات الوطن، ويعلمون في مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية واللوجستية وغيرها، كما استفاد العديد منهم من الحراك الكبير والفرص الهائلة التي خلقها الموسم، سواء الوظيفية أو فرص المشروعات والمبادرات الأخرى، كما استعرض قمّصاني أبرز أرقام وحقائق الموسم في مناطق الفعاليات.
وأوضح "قمّصاني" في لقائه بوفد إعلامي دولي يزور موسم جدة حاليًّا أن جدة اليوم أصبحت وجهة لنجوم العالم وللفعاليات والمعارض والأحداث الكبرى؛ حيث استضافت الأيام الماضية ضمن فعاليات الموسم أبرز نجوم العالم والعديد من المعارض والعروض العالمية التي استقطبت معها العديد من الزوار والسياح من مختلف دول العالم، وهو ما يعزّز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة، ورؤيتها الوطنية الطموحة 2030.