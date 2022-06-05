"قمّصاني": المملكة أصبحت رائدة في صناعة الفعاليات العالمية ووجهة للسائحين

وأكد أن أكثر من 80% من العاملين في موسم جدة من شباب وشابات الوطن، ويعلمون في مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية واللوجستية وغيرها، كما استفاد العديد منهم من الحراك الكبير والفرص الهائلة التي خلقها الموسم، سواء الوظيفية أو فرص المشروعات والمبادرات الأخرى، كما استعرض قمّصاني أبرز أرقام وحقائق الموسم في مناطق الفعاليات.