"قمم الرياض - القاهرة".. صمام أمان للأمة وخطط استثمارية وعلامات فارقة

وتدرك السعودية الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لمصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مثالي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، إذ بلغ عدد سكانها 102.33 مليون نسمة في عام 2020، ما يجعلها سوقاً نموذجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، تجعلها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات؛ حيث يرى الخبراء السعوديون أن هذه الإمكانات يمكن توظيفها في صورة مشاريع استثمارية كبرى، تجلب معها كثيراً من الفائدة للشعبين الشقيقين.