"قمم الرياض - القاهرة".. صمام أمان للأمة وخطط استثمارية وعلامات فارقة

لا تخلو المحطة الأولى من جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر من أهداف اقتصادية كثيرة ومتنوعة، تدعم رؤية 2030 من جانب، وتدفع بخطط تطوير الاقتصاد المصري من جانب آخر، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جانب ثالث، وهذا ما يحرص عليه القادة السعوديون والمصريون في قممهم المتتابعة.
وتحرص الرياض والقاهرة على التقارب الدائم، والتشاور المستمر، باعتبارهما صمام الأمان للدول العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يفسر وصول القمم بين قادة البلدين إلى 4 قمم رسمية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت قادة البلدين، وآخر قمة للبلدين، جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرياض في مارس الماضي.
ترتبط المملكة ومصر بعلاقات اقتصادية قديمة، لطالما شهدت وتشهد كل يوم جديداً، يجعل منها علاقات متطورة ومواكبة لمستجدات العصر، وتنظر السعودية لمصر على أنها من أكبر الشركاء الاقتصاديين، ويعزز ذلك، ارتباط البلدين بعلاقات تجارية متنامية، ارتفع معها حجم التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) وبلغ 47.71 مليار دولار، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال عام 2021، مسجلا 1.9 مليار دولار.
وتدرك السعودية الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لمصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مثالي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، إذ بلغ عدد سكانها 102.33 مليون نسمة في عام 2020، ما يجعلها سوقاً نموذجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، تجعلها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات؛ حيث يرى الخبراء السعوديون أن هذه الإمكانات يمكن توظيفها في صورة مشاريع استثمارية كبرى، تجلب معها كثيراً من الفائدة للشعبين الشقيقين.
ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لمصر عند هذا الحد، وإنما تتعداها إلى إمكانات أخرى مهمة وعميقة، حيث ينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية، باعتبارها سوقاً مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، ويعزز هذا المشهد وجود 6285 شركة سعودية في مصر، باستمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
ولا يمكن الجزم أن هذه الأرقام ثابتة، وإنما هي مرشحة للنمو والزيادة، اعتماداً على تطور العلاقات بين الرياض والقاهرة، وقدرة قادة البلدين على تعزيزها وإيصالها إلى أبعد نقطة من التطور والنمو والازدهار الذي ينعكس على رفاهية المواطن السعودي والمواطن المصري.
كما لا يمكن هنا إغفال دور الاستثمارات السعودية في مصر من خلال شركات القطاع الخاص، ودورها المباشر في دفع جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات؛ كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة.