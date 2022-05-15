قناة السعودية تبث الليلة وصول أبطال المملكة الفائزين بجوائز "آيسف 2022"

وكتب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي تغريدة قال فيها: "يزهو الوطن بأبنائه ‏هؤلاء فخرنا، لأنها فرحة وطن، وابتهاج بالمبدعين من أبنائه، تسعد هيئة الإذاعة والتلفزيون ببث وصول أبطال المملكة الفائزين بجوائز آيسف 2022 ‏على الهواء مباشرة، من خلال برنامج سعوديون ينافسون العالم عبر @saudiatv ومنصات الهيئة، ابتداءً من الساعة ١٠:٥٥ مساء اليوم".