قناة السعودية تبث الليلة وصول أبطال المملكة الفائزين بجوائز "آيسف 2022"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن بث مباشر على قناة السعودية ومنصات الهيئة الرقمية، ابتداءً من الساعة 10:55م لاستقبال أبناء وبنات الوطن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمتوجين بجوائز "آيسف_2022"، وذلك عبر برنامج سعوديون ينافسون العالم.
وكتب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي تغريدة قال فيها: "يزهو الوطن بأبنائه هؤلاء فخرنا، لأنها فرحة وطن، وابتهاج بالمبدعين من أبنائه، تسعد هيئة الإذاعة والتلفزيون ببث وصول أبطال المملكة الفائزين بجوائز آيسف 2022 على الهواء مباشرة، من خلال برنامج سعوديون ينافسون العالم عبر @saudiatv ومنصات الهيئة، ابتداءً من الساعة ١٠:٥٥ مساء اليوم".