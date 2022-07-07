قناة الشؤون الإسلامية بـ"يوتيوب" تنقل الدروس والمحاضرات للحجاج

وأثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام على المحتوى العلمي والدعوي للقناة، بما يسهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وينقل رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي، وخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.