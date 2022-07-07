قناة الشؤون الإسلامية بـ"يوتيوب" تنقل الدروس والمحاضرات للحجاج

تواصل قناة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمية على منصة "يوتيوب" نقل البرامج الدعوية والإرشادية لحج هذا العام 1443هـ، ضمن الخطة التي رسمتها لتحقيق التواصل مع الحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية؛ بهدف بث الوعي والنصح والإرشاد الديني لهم طيلة أيام الحج.
ونقلت القناة -خلال موسم الحج- على الهواء مباشرةً المحاضرات العلمية للبرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 3"، الذي حظي بمشاركة كبار العلماء بالمملكة، ونخبة من دعاة الوزارة، بموضوعات تصف رحلة الحج والأحكام المتعلقة بها إلى جانب الحث على فضائل الأعمال والأقوال في شهر ذي الحجة.
وأثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام على المحتوى العلمي والدعوي للقناة، بما يسهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وينقل رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي، وخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ تجسيداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.