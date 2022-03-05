"قنبلة روسيا وأوكرانيا".. 3 أمثلة صارخة للنفاق الدولي يبلورها "تركي الفيصل"

وأشار رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، إلى أن إسرائيل لم تمتثل لذلك فحسب، بل أعلنت أن قطاعات من تلك الأراضي جزءٌ من إسرائيل، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرهما لم يفرضوا عقوبات على إسرائيل؛ لكن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، بحسب "الفيصل".