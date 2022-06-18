قوات الأمن البيئي تضبط مخالفَيْن لدخولهما منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة بالجوف

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ لدخولهما منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة الجوف، وبحوزتهما (7) طيور مصيدة، وبندقية هوائية، و(101) ذخيرة. وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.