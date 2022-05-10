قوات الأمن البيئي تطيح بـ9 مخالفين لإشعالهم النار في متنزه السودة بـ"عسير"

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.