قوات الحرس الوطني.. جهود أمنية ضخمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام

تشارك قوات وزارة الحرس الوطني في موسم حج العام هذا العام 1443هـ، بالعديد من المهام الأمنية المناطة بها ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.