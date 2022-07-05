قوات الحرس الوطني.. جهود أمنية ضخمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام

تشارك قوات وزارة الحرس الوطني في موسم حج العام هذا العام 1443هـ، بالعديد من المهام الأمنية المناطة بها ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتقوم الوزارة ضمن المهام الأمنية المسندة إليها بالحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما تشارك في تنظيم المشاة وإدارة الحشود لساحات المسجد الحرام الشمالية، بالإضافة إلى تنظيم الحشود المتجهة إلى جسر الجمرات في مشعر منى، والمهام الأمنية بمنطقة الحرم المكي الشريف والمدينة المنورة.
يأتي ذلك في ظل توفير الرعاية والتسهيلات الكبرى من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.