قيادات أمن العمرة تعقد مؤتمرًا لشرح الخطط الأمنية والمرورية لهذا العام

وأفاد أن دوريات الأمن تتابع تطبيق ارتداء الكمامة أثناء التواجد في الحرمين الشريفين ومتابعة التأكد من حمل تصاريح العمرة، مؤكدًا أن خطة الدوريات ركزت على تكثيف التواجد الأمني في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال توزيع الفرق الميدانية لدوريات الأمن سواء كانت دوريات رسمية أو سرية متحركة أو متمركزة راكبة أو راجلة، بالإضافة إلى دوريات الدراجات النارية، مشيرًا إلى هناك نقاط فرز وتدقيق للتأكد من تصاريح العمرة لكل معتمر ولتقديم الخدمات الأمنية واستخدام الأجهزة التقنية لقراءتها حتى لا يكون هناك تأخير لأي معتمر.

وعن تواجد الدوريات في المنطقة المركزية للمسجد الحرام أوضح القحطاني أن هناك متابعة دقيقة من قبل هذه الدوريات الرسمية أو السرية بمتابعة الحالة الأمنية ومباشرة البلاغات والحالات الجنائية حتى لو كانت المواقع مزدحمة لضمان الوصول السريع لأي بلاغ من أي معتمر أو زائر، بالإضافة إلى متابعة الظواهر السلبية التي قد تتواجد كالتسول والباعة الجائلين.

ولفت اللواء القحطاني النظر إلى أنه جرى تغطية الشوارع الرئيسية والميادين وجميع المواقف الخاصة بالمعتمرين أو المصلين حيث تم تغطيتها بالدوريات بشكل مكثف ومتابعة الحالة الأمنية في تلك المواقف وتوجيه المعتمرين المصرح لهم إلى مواقع التجمع حسب المواقع المحددة لكل معتمر.

من جانبه ألقى نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع كلمة بين فيها أن أفراد الجوازات تتواجد في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويتحدثون بجميع لغات القادمين لموسم العمرة سواء كانت اللغة الإنجليزية والفرنسية أو غيرها من اللغات الموجودة مما يساعد في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين، مؤكدًا أن لدى الجوازات فرق قادرة على كشف التزوير والتأكد من سلامة الأجهزة الخاصة بإنهاء إجراءاتهم عن طريق الحاسب الآلي أو أخذ الخصائص الحيوية للقادمين لأداء موسم العمرة، كما أنه لدى الجوازات فرق متخصصة تقوم بتقديم الخدمات لهم وإرشادهم وفرق تتولى أيضًا الترحيب بهم، مشيرًا إلى أن إدارة الجوازات تقوم بتقديم جميع الخدمات للمغادرين من ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم ويتم تفويجهم ومغادرتهم بعد انتهاء الغرض، مهيبًا بالجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وضعتها الدولة من أجل ضمان راحتهم وضمان عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

عقب ذلك تحدث مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء على بن عبدالله القرني عن أهداف الخطة العامة للدفاع المدني والتي تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية جوار بيت الله الحرام، مبينًا أن الخطة العامة للطوارئ اشتملت على تحليل وتقييم المخاطر وفق منهج علمي دقيق لأجل التعامل مع أي خطر قد يقع، إلى جانب التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة التي تتضمن المهام والمسؤوليات المناطة بالجهات الحكومية والمعنية، حيث قامت كل جهة بإعداد خططتها التفصيلية لتنفيذ تلك المهام كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمناقشة الخطط، بالإضافة إلى تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالعاصمة المقدسة في مركز العمليات الأمنية الموحدة اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك حتى انتهاء المهمة، والذي يضم مندوبين من الجهات الحكومية والمعنية وهذا بدوره يسهم في سرعة الاتصال والتواصل والاستجابة لإدارة أي حدث لقدر الله.

وأكد اللواء القرني أن الخطة اعتمدت على محورين أساسيين هما الجانب الوقائي وهو جانب السلامة الذي يعد من الجوانب المهمة التي يحضر فيها الدفاع المدني من أجل تحقيق متطلبات الحماية من الحريق في جميع المنشآت والتفتيش على المنشآت كافة وفي مقدمتها منشآت الإيواء ومساكن الزوار والمعتمرين، وذلك لرصد وتلافي أي ملاحظات تشغيلية قد تؤثر على وسلامة زوار بيت الله الحرام، إضافة لجميع المنشآت و يتم تكثيف الأعمال بشكل مكثف في شهر رمضان المبارك يتم التركيز على تفعيل دور مقاولين الوقاية والحماية من الحريق، إضافة إلى إصدار وتجديد الترخيص من خلال بوابة سلامة الإلكتروني.