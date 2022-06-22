قيادات صحفية من الأردن والسعودية تناقش تعزيز التعاون الإعلامي

إلى ذلك، قال رئيس تحرير جريدة الوطن السعودية عثمان الصيني: دورنا كإعلاميين يجب أن نؤسس لما بعد هذه الزيارة المهمة، ولما بعد هذا اللقاء بأن يكون هناك برامج مشتركة واستراتيجية واضحة ذات أهداف يمكن قياسها بحيث نتحدث عن العلاقات بعد الزيارة والنتائج المتحققة.