قيادات نسائية ضمن برنامج "المرأة والدفاع" بالمعرض العالمي للدفاع بالرياض

استضاف معرض الدفاع العالمي اليوم، قيادات النسائية، ضمن برنامج "المرأة في الدفاع"، الذي يهدف إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في القطاع، ويندرج ضمن فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي الذي يقام في الرياض حاليًا ويستمر حتى 9 مارس 2022.

وتضمن البرنامج مشاركة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال داينامكس فيبي نوفاكوفيتش، والرئيسة السابقة والمديرة التنفيذية لشركة Rolls- Royce North America ماريون بلاكلي، ومديرة إدارة الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن تمكين المرأة السعودية يصب في صميم رؤية المملكة 2030؛ مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الزخم على المستوى العالمي، وأن برنامج ''المرأة في الدفاع'' يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

بدورها بينت رئيسة برنامج ''المرأة في الدفاع'' في معرض الدفاع العالمي بيني ماكفرسون، أن المعرض يأتي في وقت مناسب لكل من المملكة وصناعة الدفاع العالمية؛ مشيرة إلى أن حضور القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم سيدعم تقدم المرأة إلى الطليعة محليًّا وعالميًّا.

يُذكر أن الحوار قد شهد عددًا من المشاركات مثل، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ونائبة رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة بوينج، والرئيسة السابقة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية هايدي غرانت، ونائبة رئيس شركة الاتصالات السعودية الدكتورة موضي الجامع، ومستشارة في مجال تكنولوجيا الفضاء وأول مهندسة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي مشاعل الشميمري.

كما استضاف برنامج ''المرأة في الدفاع''، سلسلة من الندوات وجلسات الريادة الفكرية، أتاح خلالها فرص التواصل بين الحضور؛ حيث وفر منصة مثالية للحوار والتعاون حول تطور المبادرات لتعزيز دور المرأة في قطاع الدفاع.