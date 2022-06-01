قيادات نسائية لـ"سبق": وثيقة الفتوى للتيسير.. وتخصيص مرشدات يؤكد دور المرأة

وقوبلت التوصية المتعلقة بتخصيص مرشدات من عضوات هيئة التدريس بالكليات الشرعية بالجامعات بالمملكة؛ يقمن بمهمة التوجيه والإرشاد للسائلات بالحرمين الشريفين؛ خدمةً للقاصدات في الفتاوى، ولا سيما التي تخصّ المرأة؛ بالإشادة والتقدير من القيادات النسائية في رئاسة الحرمين؛ حيث اعتبرت في تصريحات لـ"سبق" أن هذه التوصية تعد بكل المعايير نقلة نوعية في مسار الفتوى في الحرمين فضلًا عن الحاجة الماسة لوجود لمرشدات من عضوات هيئة التدريس بالكليات الشرعية؛ يقمن بمهمة التوجيه والإرشاد السائلات بالحرمين الشريفين خدمةً للقاصدين مؤكدين ان مخرجات ندوة الفتوى في الحرمين انعكست إيجابيًا على التيسير على القاصدين؛ لكونها الندوة الأولى من نوعها، والتي تنظم في المسجد الحرام، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، ومشاركة سماحة مفتي عام المملكة، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء .