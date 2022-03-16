قيادة الإمارات تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقيات تهنئة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد؛ الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.