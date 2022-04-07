قيادة جماعية تقتسم مسؤوليات المرحلة الانتقالية.. كيف سيسهم "مجلس القيادة الرئاسي" في حل الأزمة اليمنية؟

ولا تتوقف مزايا تأسيس مجلس القيادة الرئاسي عند تحقيق الأهداف المضمنة في صلاحياته فحسب، فسيؤدي المجلس أيضاً إلى تشكيل مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثيين سياسياً وعسكرياً، في حال رفضهم إنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي لها، وليس أدل على التوقعات الإيجابية للنتائج التي سيحققها المجلس، من الترحيب العربي الواسع الذي حظي به المجلس، فقد رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإصدار الرئيس "هادي"، قرارًا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، كما رحب به الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والبرلمان العربي، ورحبت به أيضاً إلى الآن السعودية، واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كما رحبت به الكويت والبحرين والأردن.