"قياس" يعلن نتائج الفترة الثانية لاختبار القدرات العامة

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في موقعها على الإنترنت أن الاختبار يُعدُّ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور على الاختيار الأمثل، وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها "النظري والعلمي".