"قيري".. مروّض أسود "جدة جنغل" يروي قصته مع الحيوانات المفترسة

وقال "قيري": نعمل مع الحيوانات المفترسة و أتعامل معها منذ كنت صغيراً مع عائلتي في بريطانيا، والتي تمتهن هذه المهن، مضيفاً: عملت في عروض السيرك في عدة مدن في أوروبا حتى أتيت للسعودية التي كنت أسمع عنها الكثير وأتردد بزيارتها إلا أني الآن أرى نفسي سفيراً لها، وأدعو الجميع لزيارتها، فهي دولة سلام، وأمان وحب للشعوب، وأفضل المناطق التي عشت فيها، واستمتعت بالعمل فيها".