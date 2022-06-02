قيظ بعنقود و7 شقيقات.. "الخليوي": في هذا الموعد يبدأ الصيف!

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن فصل الصيف -بإذن الله- سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو، الموافق 8 من ذي القعدة 1443هـ، وهو المسمى عند العامة بـ"القيظ"، ويبدأ بطلوع عنقود "الثريا" النجمي، الذي يشاهد منه 7 نجمات؛ لذلك تسمى "الشقيقات السبع" وهي متجاورة على غير نظام.
وقال الخليوي لـ"سبق": تبدأ ببداية الثريا ما تُسمى بـ"مربعانية القيظ" التي تتميز بالحر الشديد، وعدد أيامها 39 يوماً، بداية من نوء الثريا الذي يستمرّ 13 يوماً، ثم الدبران، وهو تويبع الثريا 13 يوماً، ثم نوء الهقعة 13 يوماً، وهو أول نجميْ "الجوزاء".
وأضاف: في هذه الأيام غالباً ما تكون الرياح شمالية غربية، بعد أن كانت شرقية، وغالباً ما تسكن الرياح وتهدأ مع غروب الشمس.
وأردف: يرتبط ذكر الثريا بـ "حساب القِرْن"؛ حيث يعرف به دخول المواسم باقتران القمر بالثريا، أي قربها من القمر للناظر؛ حيث يقال: "قران حادي، قران ثالث، قران خامس، قران سابع، قران تاسع"، ولكل قران عبارة مسجوعة تناسبه من حر أو برد أو ربيع.
وبيّن "الخليوي" أن كثيراً من الشعراء أوردوا ذكر نجم "الثريا" في قصائدهم؛ نظراً لأهميته في تحديد مواسم العام، ومنهم الشاعر الفلكي المعروف راشد الخلاوي رحمه الله.