قيظ بعنقود و7 شقيقات.. "الخليوي": في هذا الموعد يبدأ الصيف!

وقال الخليوي لـ"سبق": تبدأ ببداية الثريا ما تُسمى بـ"مربعانية القيظ" التي تتميز بالحر الشديد، وعدد أيامها 39 يوماً، بداية من نوء الثريا الذي يستمرّ 13 يوماً، ثم الدبران، وهو تويبع الثريا 13 يوماً، ثم نوء الهقعة 13 يوماً، وهو أول نجميْ "الجوزاء".