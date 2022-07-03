قيمة السهم بلغت 500 ريال.. "إخاء" تطلق مشروع كسوة العيد لأبنائها الأيتام

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" مشروع "كسوة العيد" للمستفيدين في كل فروعها؛ لإدخال البهجة إلى نفوس الأبناء الأيتام، من خلال تأمين كسوة العيد لهم وارتداء الملابس الزاهية، ومشاركتهم مشاعر السعادة والسرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح صالح بن خليف الدهمشي أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، أن المؤسسة تسعى إلى توفير كسوة العيد لأبناء وأسر المؤسسة في كل فروعها؛ لمشاركتهم فرحة العيد، وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع؛ أسوةً بغيرهم من أبناء الوطن، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيد القيم الإنسانية، وإضفاء السعادة على محيا الأيتام.
وكشف "الدهمشي" أن قيمة السهم المخصص لكسوة العيد في "إخاء" بلغ 500 ريال، وحثّ الميسورين على المساهمة في هذا المشروع الاجتماعي والإنساني؛ لدعم أبناء الوطن وترجمة اللحمة الوطنية، وبث الفرح في نفوس الأيتام، ورسم الابتسامة على شفاههم، خصوصاً في هذه الأيام المباركة التي تعد أفضل أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى من خلال التقرب له بالعمل الصالح والصدقات ومساعدة الآخرين، من خلال التبرع لكسوة العيد عبر المتجر الإلكتروني لإخاء https://store.ekhaa.org.sa/p/45561.
أو إيداع المبلغ في أحد حسابات المؤسسة البنكية، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.