قيمة السهم بلغت 500 ريال.. "إخاء" تطلق مشروع كسوة العيد لأبنائها الأيتام

وكشف "الدهمشي" أن قيمة السهم المخصص لكسوة العيد في "إخاء" بلغ 500 ريال، وحثّ الميسورين على المساهمة في هذا المشروع الاجتماعي والإنساني؛ لدعم أبناء الوطن وترجمة اللحمة الوطنية، وبث الفرح في نفوس الأيتام، ورسم الابتسامة على شفاههم، خصوصاً في هذه الأيام المباركة التي تعد أفضل أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى من خلال التقرب له بالعمل الصالح والصدقات ومساعدة الآخرين، من خلال التبرع لكسوة العيد عبر المتجر الإلكتروني لإخاء https://store.ekhaa.org.sa/p/45561.