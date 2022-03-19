قيمته 9 مليارات دولار.. شراكة بين "فوكسكون" والمملكة لبناء مصنع للرقائق الإلكترونية

تو شيا المحلل الصناعي في معهد Market Intelligence & Consulting Institute في تايبيه قال: "إحدى المزايا الفريدة لشركة Foxconn لامتلاك مصنع في المملكة العربية السعودية هي أنه يمكن للشركة أن تكون أقرب إلى سوق الشرق الأوسط للاستفادة من الطلب المحلي، مع تخفيف المخاطر الجيوسياسية من خلال تجنب حواجز التعريفة لجعل الأسعار أكثر تنافسية".