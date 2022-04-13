كاتب: أتمنى تقديم إجازة عيد الفطر للمدارس إلى 20 رمضان حتى يتفرغ الجميع للعشر الأواخر

وقال "المرشد" لـ"سبق": "أتمنى تقديم إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام إلى يوم الخميس 20 بدلاً لما هو مقرر في التقويم الدراسي إلى نهاية دوام الاثنين 24 من هذا الشهر الفضيل، وذلك حتى يستطيع للطلاب وأسرهم وأولياء أمورهم أداء صلاة القيام والتهجد براحة واطمئنان"، مبررًا أمنيته بأن انتهاء صلاة التهجد في الثانية ليلاً وبعدها وجبة السحور التي ستأخذ على الأقل ساعة، وعندما يتهيأ الطلاب للنوم ستكون الساعة الثالثة فجرًا قد حانت ! ولديهم في صباح اليوم التالي موعد استيقاظ عند الثامنة والنصف صباحًا، مما يجعل الوضع صعبًا عليهم.