كاتماندو.. رئيسة نيبال تستقبل وزير الخارجية وتحمّله نقل تحياتها لـ "القيادة"

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لها وحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمّلته رئيسة نيبال تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.