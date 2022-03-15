كاتماندو.. رئيسة نيبال تستقبل وزير الخارجية وتحمّله نقل تحياتها لـ "القيادة"

استقبلت السيدة بيديا ديفي بهانداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة الوزير الرسمية للجمهورية.
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لها وحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمّلته رئيسة نيبال تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال مساعد بن سليمان المرواني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.