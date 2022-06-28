كاد أن يتسبب بكارثة.. طالب يمارس التفحيط بجازان بعد الاختبارات

انتشرت، اليوم، مقاطع عدة لطالب يمارس التفحيط أمام إحدى المدارس في مدينة جازان، وسط تجمهر من الطلاب، وانتهى المشهد بانحراف المركبة نحو الطلاب المتجمهرين، حيث كاد أن يقع ما لا تُحمد عقباه.