كاد أن يتسبب بكارثة.. طالب يمارس التفحيط بجازان بعد الاختبارات

انتشرت، اليوم، مقاطع عدة لطالب يمارس التفحيط أمام إحدى المدارس في مدينة جازان، وسط تجمهر من الطلاب، وانتهى المشهد بانحراف المركبة نحو الطلاب المتجمهرين، حيث كاد أن يقع ما لا تُحمد عقباه.
وقال "المرور" عبر حسابه بـ"تويتر": ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جازان، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
وأكد عدد من المختصين الأسريين والتربويين أن هناك سلوكيات وممارسات خاطئة يرتكبها الطلاب، منها التفحيط والمعاكسات، وتغيير ملامح السيارات، والدوران بها حول المدارس بطرق تنذر بوجود خلل ونقص تربوي وأسري.
وطالبوا بضرورة التعامل النفسي الصحيح مع هؤلاء الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة على وجه الخصوص، والسعي لمراقبة الأبناء بطرق سليمة تسهم في الحفاظ عليهم من الوقوع في براثن الخطر.