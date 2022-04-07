"كاسترول" تطلق زيت المحرك "كاسترول ماجناتيك" بتقنية "دوالوك" لحماية دون توقف

تعد "كاسترول"، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في العالم، ولديها تراث بالابتكار الذي يغذي أحلام الرواد. شغفها بالأداء، جنبًا إلى جنب مع فلسفة العمل والشراكة مع الشركات المصنعة؛ ما مكّن "كاسترول" من تطوير مواد التشحيم والشحوم التي كانت في صميم العديد من الإنجازات التكنولوجية على الأرض وفي الجو والبحر والفضاء لأكثر من 120 عامًا.