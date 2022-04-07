"كاسترول" تطلق زيت المحرك "كاسترول ماجناتيك" بتقنية "دوالوك" لحماية دون توقف

أطلقت "كاسترول" اليوم أحدث منتج لها من جيل الزيوت محرك "كاسترول ماجناتيك"، ويتميز بتقنية "دوالوك" التي تعد الصيغة الأولى من نوعها في الصناعة، وهي نتاج لعشر سنوات من البحث والتطوير لإنشاء مادة تشحيم مصممة خصيصًا لبيئة القيادة الحضرية الحالية، ومصممة لحماية المحركات من التآكل الناجم عن إعادة التشغيل في حركة المرور المزدحمة.
وبحسب الإحصاءات، يمكن للسائق العادي أن يبدأ ويتوقف إلى حد 18000 مرة في السنة، مما قد يتسبب بضرر دائم. وأيضًا، بناءً على اتجاهات السوق الحالي وأحدث الأبحاث الجامعية، فقد طورت كاسترول صياغة "كاسترول ماجناتيك" المعاد اختراعها خصيصًا لمواجهة هذا التحدي.
وتتميز تركيبة وتقنية "دوالوك" بالتصاق مغناطيسي حيث يقفل على سطح المحرك لإنشاء طبقة قوية من الحماية، مما يوفر حماية أفضل بنسبة 50% في حالة الإحماء وإعادة بدء التآكل.
ومن المقرر إطلاق "كاسترول ماجناتيك" الجديد بتقنية "دوالوك" في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يتزايد التوسع العمراني والازدحام المروري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخريف لزيوت التشحيم، زيوت كاسترول، محمد فرشوخ: "اخترنا إطلاق هذا الجيل الجديد من كاسترول ماجناتيك بتقنية دوالوك بسبب الحاجة الماسة إلى بيئة القيادة الحضرية المتنامية في المملكة العربية السعودية، والتزامنا الطويل الأمد وفهمنا للسوق المحلي هنا".
وأضاف: "كاسترول هي واحدة من أسرع زيوت التشحيم نموًا في المملكة العربية السعودية، وتعد كاسترول ماجناتيك أكبر مساهم في أعمال زيوت التشحيم لدينا. نأمل أن يساعد هذا الإطلاق الجديد في إنعاش سوق مواد التشحيم في جميع أنحاء المملكة وتعزيز مكانتنا الريادية بشكل أكبر".
ويتوفر "كاسترول ماجناتيك" الجديد بتقنية "دوالوك" حاليًا على الرفوف في أسواق المملكة، نظرًا لقدرته على التشبث، والقفل، وحماية مكونات المحرك الأساسية.
المتوسط العالمي من 50 مدينة، Castrol MAGNATEC STOP-START INDEX 2014.
- تم اختباره مقابل حد التآكل Sequence IVA API SN.
- تم اختباره مقابل حدود التآكل CEC OM646LA ACEA.
تعد "كاسترول"، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في العالم، ولديها تراث بالابتكار الذي يغذي أحلام الرواد. شغفها بالأداء، جنبًا إلى جنب مع فلسفة العمل والشراكة مع الشركات المصنعة؛ ما مكّن "كاسترول" من تطوير مواد التشحيم والشحوم التي كانت في صميم العديد من الإنجازات التكنولوجية على الأرض وفي الجو والبحر والفضاء لأكثر من 120 عامًا.
و"كاسترول" هي جزء من مجموعة BP، وتخدم العملاء والمستهلكين في أكثر من 140 دولة في قطاعات إنتاج السيارات والبحرية والصناعية والطاقة. ومنتجاتها ذات العلامات التجارية معترف بها عالميًا في الابتكار والأداء العالي من خلال التزامها بالجودة الفائقة والتقنية المتطورة. ولمعرفة المزيد عن كاسترول، يرجى زيارة www.castrol.com.