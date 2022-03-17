كاشطات بحرية وكفاءات سعودية.. جاهزية وطنية لاحتواء الكوارث البيئية

عَزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، جاهزية لاحتواء الكوارث البيئية؛ وذلك بما لديه من معدات وتقنيات حديثة للسيطرة الآنية على الانسكابات الزيتية بأنواعها، ومن بينها حاويات متنقلة ومجهزة بكاشطات بحرية تُمَكن من كشط الزيت المنسكب بأنواعه، سواء كان خفيفًا وذاتي التعويم أو من الزيوت الثقيلة في ضوء وجود العوامات الإضافية.
ويقوم مركز الالتزام البيئي بمواجهة أي طارئ بيئي في تبوك -عبر التمرين التعبوي "استجابة 7" وفرضيته- بتوفير تلك الحاويات المتنقلة والمجهزة بكاشطتين ضمن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت لحماية وطننا الغالي؛ حيث يتم تشغيل هذه الكاشطات على أيدي كفاءات وطنية سعودية مدربة على أكمل وجه تعمل على رفع الكفاءة من خلال التمارين التعبوية التي يجريها المركز على مدار العام.
وتعمل هذه الكاشطات الحديثة بواسطة محركات هيدروليكية عالية القوة والسحب على مدار الساعة؛ حيث تعمل الكاشطة الأولى في الحاوية على أنواع الزيت المنسكب من نوع الخفيف وذاتي التعويم؛ بينما الأخرى تُستخدم لكشط الزيوت الثقيلة مع العوامات الإضافية.
وتتميز الكاشطات التي يمتلكها المركز، بإمكانية نقلها على السفن أو وضعها على الأرصفة، أو على الشواطئ مباشرة.
يُذكر أن التمرين التعبوي "استجابة 7" يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى التي تترجم اشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة.
ويُعد التمرين التعبوي وفرضيته جزءًا مهمًّا ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الرامية لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، بالشراكة الناجحة مع أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخاصة؛ بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة؛ حيث تأتي نسخة تبوك كأول التمارين التعبوية للعام 2022م.