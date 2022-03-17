كاشطات بحرية وكفاءات سعودية.. جاهزية وطنية لاحتواء الكوارث البيئية

عَزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، جاهزية لاحتواء الكوارث البيئية؛ وذلك بما لديه من معدات وتقنيات حديثة للسيطرة الآنية على الانسكابات الزيتية بأنواعها، ومن بينها حاويات متنقلة ومجهزة بكاشطات بحرية تُمَكن من كشط الزيت المنسكب بأنواعه، سواء كان خفيفًا وذاتي التعويم أو من الزيوت الثقيلة في ضوء وجود العوامات الإضافية.