"كاوست" تبرم اتفاقية شراكة مع "أوشن إيرو" لجلب غواصات بحرية ذاتية القيادة

وسيفيد هذا التعاون في تعزيز المعرفة الخاصة بالبحر الأحمر وأبحاث كاوست بعدة طرق، فمن خلال استخدام هذه الغواصات البحرية المتقدمة، يستطيع العلماء في مركز أبحاث البحر الأحمر تثبيت أجهزة استشعار متخصصة وجمع بيانات جديدة تساعدهم في فهم السمات الخاصة للبحر الأحمر، مثل التيارات غير العادية، والموائل البحرية، وأنواع الكائنات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل هذا التعاون على تعزيز خبرات المختبر الأساسي للموارد الساحلية والبحرية في كاوست في تصميم وتشغيل الروبوتات البحرية، مما سيمكن من التطوير المستقبلي للغواصات البحرية ذاتية القيادة الخاصة بالجامعة.