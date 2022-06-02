"كاوست" تشارك في تدريب 45 رائدة أعمال أسسن أعمالهنّ في المملكة

‎من جهته، قال مسؤول الشؤون العامة في القنصلية الأمريكية العامة في جدة ديل لوتون: "تتمتع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتاريخ طويل من التبادل الاقتصادي والتعليمي والثقافي الذي يفيد كلا البلدين. وتعمل القنصلية الأمريكية العامة في جدة على الحفاظ على هذه العلاقة من خلال الشراكة مع البرامج والمبادرات التي تعزز التحول الاقتصادي الإيجابي الذي تبنّته رؤية 2030. ويشكل مئات السعوديين والأمريكيين الذين شاركوا في برامجنا جزءًا مهمًا من العلاقات التي تربط بلدينا معًا".