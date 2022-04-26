"كاوست" تطلق مبادرة التعلم المستمر"LLI".. لدعم التنمية في المملكة

وأشار إلى أن "كاوست" تستهدف منذ انطلاق المبادرة لرفع مستوى المعرفة داخل المملكة ونشرها على مستوى العالم من خلال التميز العلمي والتقني في برامجها الأكاديمية؛ وقد صممت الجامعة دورات التعلم المستمر للتركيز على هذا الهدف والبناء عليه ولتعزيز الخبرات والكفاءات داخل المملكة في قطاعي الحكومة والأعمال، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تنشيط الاقتصاد السعودي".