"كاوست" تطلق مبادرة التعلم مدى الحياة لدعم مجالات التنمية الرئيسية

كما شملت دورة في ML لمدة 3 أيام في مايو الماضي وذلك في مركز ذكاء، بالرياض بحضور 25 من المهنيين السعوديين وركزت الدورة على التعلم الآلي ونظرية التعلم العميق، التدريب العملي على ML مع Scikit- Learn & Hands-on DL مع PyTorch، إضافة إلى دورة عن الذكاء الاصطناعي لمدة 5 أيام، وذلك في جامعة الملك سعود في الرياض على مرحلتين ثم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بحضور 100 من طلبة الدراسات العليا، حيث تركز الدورة على الرياضيات، بايثون، نظرية التعلم العميق والتعلم الآلي.