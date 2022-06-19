"كاوست" تعقد معسكرًا تدريبيًا لدعم 150 مبتكرًا من مغامري ريادة الأعمال

تخرّج من هذا البرنامج أكثر من 1200 مبتكر، اختيرت منهم مجموعة للمشاركة في المعسكر التدريبي؛ حيث حصل الحاضرون على تدريب عمليّ اشتمل على سلسلة من التحديات والمسابقات التي صُمّمت لمساعدتهم على التركيز على فكرة بدء التشغيل، وجعل نماذج أعمالهم قابلة للتوسيع بمعدل 10 أضعاف، وتحديد الفجوات في فرقهم التأسيسية.