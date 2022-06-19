"كاوست" تعقد معسكرًا تدريبيًا لدعم 150 مبتكرًا من مغامري ريادة الأعمال

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، أول معسكر تدريبي فعلي لدعم مغامري ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهم، تحت عنوان: "مغامرات ريادة الأعمال".
اختير للمشاركة في هذا المعسكر 150 مبتكرًا من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، جرى اختيارهم من أول دفعتين من دورة "كاوست" التدريبية المكثفة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC)؛ للمشاركة شخصيًا في المعسكر التدريبي.
واجتمعت في المعسكر التدريبي الذي استمر ثلاثة أيام، نخبة من مؤسسي شركات المستقبل، بقيادة موجهين من مركز ريادة الأعمال في" كاوست"؛ حيث عملوا على تطوير أفكارهم الفريدة المتعلقة بالشركات الناشئة، التي سبق أن تكوّنت ملامحها في الدورات التي أقيمت عبر الإنترنت.
وتكتسي رعاية الشباب واحتضان تفكيرهم المبدع خارج الصندوق بأهمية كبرى في دفع نجاح ريادة الأعمال ونموّها في المملكة.
وشرعت "كاوست" في إطار هذه الرؤية، ببناء مجتمع من المبتكرين يكون بمثابة رأس المال البشري الذي يقود الموجة التالية من الابتكار في المملكة العربية السعودية.
ولدعم هذا التوجّه، نظمت "كاوست" أولى دوراتها التدريبيّة المكثّفة عبر الإنترنت في ريادة الأعمال، كدورات مجانية تعتمد اللغة العربية.
وانطلقت الدفعة الأولى من هذه الدورات على منصة التعليم العالمية edX.org، واستمرت على مدى ثمانية أسابيع، استقطبت خلالها مئات آلاف المتعلمين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما توشك الدفعة الرابعة أن تنطلق في 18 يوليو المقبل.
تخرّج من هذا البرنامج أكثر من 1200 مبتكر، اختيرت منهم مجموعة للمشاركة في المعسكر التدريبي؛ حيث حصل الحاضرون على تدريب عمليّ اشتمل على سلسلة من التحديات والمسابقات التي صُمّمت لمساعدتهم على التركيز على فكرة بدء التشغيل، وجعل نماذج أعمالهم قابلة للتوسيع بمعدل 10 أضعاف، وتحديد الفجوات في فرقهم التأسيسية.
كما تلقوا الإرشاد والتوجيه والملاحظات على عرضهم ونموذج أعمالهم.
وقد ساعدت تجربة المعسكر التدريبي المرشحين على جني ثمار عديدة، بتنمية شبكاتهم والاستعداد بشكل أفضل لبرامج تسريع الشركات الناشئة الرائدة، مثل "تقدّم"، مسرّعة الأعمال الرائدة في "كاوست"، التي تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتّان أحمد: "يعد دعم رواد الأعمال عبر مسيرتهم أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء منظومةٍ رياديّة ثريّة للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "يسعدنا أن نرى رواد الأعمال الطموحين ينضمون إلينا في المعسكر التدريبي الذي نستضيفه فعليًا في رحاب جامعتنا، ما ينقل هذا التجمّع من الفضاء الافتراضي إلى الفضاء المادي، وينشّط مجتمع الرواد المغامرين في شتّى أنحاء المملكة".
وعلى عكس الدورات التدريبية النمطيّة المعتاد طرحها عبر الإنترنت، تعدّ "مغامرات ريادة الأعمال" دورة تدريبيّة فريدة من نوعها من حيث أنها تنتقل بالتجربة من الوحدات والمعلمين والمحاضرات إلى مستويات وتحديات ومسابقات ومحتويات إضافية تنفتح تباعًا، حسب التقدّم الذي يحرزه المشارك.
وتتميز الدورة بتحديات أساسية يخوضها مؤسس المشروعات، بدءًا من بناء الفريق، والتفكير في المنتج، والتطوير، وانتهاءً بالترويج، والحصول على التمويل، والتسويق.
ويوجد أيضًا محتوى إضافي يقدمه المستثمرون الخبراء وروّاد الأعمال المخضرمين، إلى جانب ندوات عبر الإنترنت وورش عمل مع موجهين يركزون على ركائز ريادة الأعمال.
وتستفيد الدورة بأكملها من نهج محبب، يشرك المتعلمين عبر الإنترنت مع ضمان نتائج التعلم المناسبة.
وبناءً على النجاح الذي حققه البرنامج، فإنّ "كاوست" ستقدم برنامج "مغامرات ريادة الأعمال" على مدار العام، ولموسمين جديدين - في الصيف والشتاء - بما يتضمّن ندوات عبر الإنترنت وورش عمل أسبوعية.
والتسجيل مفتوح الآن؛ للالتحاق بالدفعة المقبلة من الدورة التدريبية ومعسكر التدريب، بدءاً من 17 يوليو 2022.
ويمكن لرواد الأعمال المستقبليين، من خلال التدريب الذي توفره "كاوست"، اختبار أفكارهم وصقلها واكتساب نظرة ثاقبة للخطوات التالية اللازمة لتحويل أفكارهم ورؤاهم بشأن شركاتهم الناشئة إلى واقع ملموس.
ومن خلال دعم مجتمع المبتكرين، تساعد "كاوست" رواد الأعمال، سواء كانوا جددًا أو أنهم ثبتوا أقدامهم في ميدان الريادة، على تشكيل مستقبل واقتصاد منطقة جغرافية واسعة تشمل المملكة، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بل وتتجاوزها.