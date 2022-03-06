"كاوست" و"سرك" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية

وأُنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" التي يقع مقرها في الرياض، عام 2017 بهدف تطوير أنشطة مختلفة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وتمويل تلك الأنشطة، وبناء قدرات إعادة التدوير في المملكة، وتحقيق الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل مستدام. وهي ملتزمة بدعم الشركات الناشئة في كاوست ومشاريع التطوير التقني.