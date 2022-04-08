"كبار العلماء" تنوه بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء مشروع مبارك يُرجى به عظيم الثواب عند الله تعالى، وذلك لما في العناية بالمساجد بناء وتوسعة وفرشًا من فضل عظيم، ولما لمسجد قباء من مزيد اختصاص في الفضل، فهو أول مسجد أسسه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ، وكان - عليه الصلاة والسلام - يزوره راكبًا وماشيًا كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بفضله فقال: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان كعمرة.