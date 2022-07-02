"كبار العلماء" توجّه أمانة حائل بإزالة مبنى استقبال المعزين في مقبرة صديان

وكان مفوض الإفتاء بمنطقة حائل قد رفع لهيئة كبار العلماء مكتوباً رقم رقم (٤٣٠٣٨٠٤٢ في ٢٨-١٠-١٤٤٣هـ)، يوضح فيه أن مستفتين حضروا لدى المكتب يستفتون عمّا وضعته أمانة حائل من صالة تحتوي بيت شعَر وفيه كراسي وكنبات وتكييف وفرش لاستقبال المعزين، فأفتاهم شفهياً بعدم جواز ذلك بعد أن وقف على التجهيزات في المقبرة إلا أنهم طلبوا منه فتوى مكتوبة لئلا تُبنى صالات أخرى؛ لأن الجنائز أحياناً تكون كثيرة ولا تسعهم الصالة لاستقبال المعزين.