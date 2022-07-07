"كبار العلماء" توصي الحجاج بالابتعاد عن المعاصي والهتافات التي تثير العداوات

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حجاج بيت الله الحرام، بالحرص على أداء نسك الحج وفق ما شرع الله تعالى وسَن رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن جميع المعاصي، وترك كل ما يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات؛ مستشهدة بقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}؛ وذلك حتى تكون الأقوال والأفعال في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على ذلك، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف.