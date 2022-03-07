كبار مستشاري "بايدن" في زيارة مرتقبة للسعودية.. ما السبب؟ هنا توقع

وأشار التقرير الى أن زيارة المسؤولين الأمريكيين المحتملة إلى السعودية تأتي وسط جدول سفر رئاسي مزدحم خلال الأشهر المقبلة؛ حيث يرجّح أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، برحلات إلى إسبانيا وألمانيا واليابان، إضافة إلى زيارة متوقعة إلى إسرائيل.