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كبار مستشاري "بايدن" في زيارة مرتقبة للسعودية.. ما السبب؟ هنا توقع
فيما يرجّح أن يقوم الرئيس الأمريكي برحلات إلى إسبانيا وألمانيا وإسرائيل
يبحث كبار مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة السعودية، ويتوقع أن يكون أحد أسباب الزيارة "النفط"، إثر الارتفاع في الأسعار من جرّاء "الحرب الروسية - الأوكرانية".
وقال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الزيارة قد تتم في الربيع المقبل، وسيتم خلالها كذلك بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها.
وأشار التقرير الى أن زيارة المسؤولين الأمريكيين المحتملة إلى السعودية تأتي وسط جدول سفر رئاسي مزدحم خلال الأشهر المقبلة؛ حيث يرجّح أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، برحلات إلى إسبانيا وألمانيا واليابان، إضافة إلى زيارة متوقعة إلى إسرائيل.