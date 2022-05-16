كتلة تتحرك وتقترب ثم تنحرف.. "العصيمي": "غبارية كثيفة" في طريقها للمملكة

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثير العوالق الترابية على منطقتَي الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً، ويطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.