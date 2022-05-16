كتلة تتحرك وتقترب ثم تنحرف.. "العصيمي": "غبارية كثيفة" في طريقها للمملكة

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصمي، أن كتلة غبارية كثيفة قادمة من جنوب العراق حتى شماله تتحرك جنوباً وتقترب من رفحاء وحفر الباطن وأجزاء من الكويت.
وأضاف "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الكتلة "تنحرف للجنوب الغربي إلى مناطق الصمان والزلفي وسدير والقصيم والرياض والوشم والدوادمي الليلة، والله أعلم".
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثير العوالق الترابية على منطقتَي الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً، ويطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.