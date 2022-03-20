"كتلتان حارة وباردة" تواعدان أجواء المملكة.. ينالان من العاصمة والأحساء 40!

ومن المُرتقب أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة نسبياً بشكلٍ مُباشر على العاصمة الرياض حتى نهاية الأسبوع، ويُتوقع أن يكون الارتفاع على الحرارة تدريجي، لتبلغ الحرارة العظمى ذروتها يوم الخميس، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى ما بين 36-37 درجة مئوية، كما تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة كالدمام والقطيف والجبيل بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الاحساء لتقترب من الـ 40 مئوية نهاية الأسبوع ، بحسب "طقس العرب".