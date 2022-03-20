"كتلتان حارة وباردة" تواعدان أجواء المملكة.. ينالان من العاصمة والأحساء 40!

تُشير مُخرجات النمذجة الحاسوبية إلى توقعات بتأثر أجزاء واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة بكُتلة هوائية حارة نسبياً خاصةً في المناطق الوسطى والشرقية بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، تُشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر المناطق الشرقية والوسطى من المملكة على وجه الخصوص بكُتلة هوائية حارة نسبياً وجافة بإذن الله وذلك اعتباراً من يوم الاثنين، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل تدريجي في العديد من المناطق خاصةً المناطق الشرقية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض والدمام وحتى نهاية الأسبوع الجاري.
ومن المُرتقب أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة نسبياً بشكلٍ مُباشر على العاصمة الرياض حتى نهاية الأسبوع، ويُتوقع أن يكون الارتفاع على الحرارة تدريجي، لتبلغ الحرارة العظمى ذروتها يوم الخميس، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى ما بين 36-37 درجة مئوية، كما تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة كالدمام والقطيف والجبيل بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الاحساء لتقترب من الـ 40 مئوية نهاية الأسبوع ، بحسب "طقس العرب".
وعلى النقيض تماماً، تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة، تنخفض على إثرها درجات الحرارة بشكل لافت في تلك المناطق، على أن يتزايد تأثيرها يوم الخميس، وتُطال العاصمة الرياض وأجزاء من الوسطى يوم الجمعة بمشيئة الله.