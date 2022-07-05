كتيبات رقمية بلغات عالمية لحجاج بيت الله بالمسجد الحرام

ونفّذت الرئاسة مبادرة (الكتيبات الرقمية باللغات العالمية)؛ حيث وظّفت التقانة في خدماتها لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام؛ حيث قامت بعمل منشورات للكتيبات الرقمية يتم أخذها بالماسح الضوئي عبر باركودات بعدة لغات عالمية؛ من أهمها (الإنجليزية، الأوردية) ويمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية بالقارئ الإلكتروني (QR).