"كدانة" تجهّز 44 مطبخًا مبتكرًا وتنفّذ أكثر من 2000 دورة مياه بالمشاعر

وفي ذات السياق، ستشهد المشاعر المقدسة في حج هذا العام عددًا من المشاريع والمبادرات التي عملت "كدانة" على تطويرها وفق نماذج من المشاريع الحديثة والنوعية الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.